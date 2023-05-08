مستشار السوداني: مشروع النبراس سيوفر 50 ألف درجة وظيفية

2023/05/08 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء حمودي اللامي، اليوم الاثنين، عن المكاسب الاقتصادية من مشروع النبراس للصناعات البتروكيمياوية والتي قال إن من بينها توفير 50 ألف فرصة عمل، فيما أشار إلى أن العراق يمتلك احتياطي الكبريت الأول في العالم والثاني بالصخور الفوسفاتية.

وقال اللامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية hن" هناك خطوات جادة من الحكومة للنهوض بقطاع الصناعات الاستراتيجية، حيث بدأ التطبيق بشكل فعلي بتنفيذ مشروع النبراس"، لافتا إلى، أن" رئيس الوزراء يتابع ملف الصناعات بشكل شخصي".

وأضاف، أن" وزارتي الصناعة والمعادن والنفط وبالتعاون مع شركة شل ماضون قدما بخطوات حثيثة للتقدم بهذا المشروع الذي تلكأ على مدى السنوات الماضية"، مبينا، أن" هذا المشروع سيخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل في محافظة البصرة بشكل مباشر وأضعاف هذه الفرص بشكل غير مباشر والتي ستكون العامل الرئيس لامتصاص البطالة".

وتابع، أن" المشروع سيحقق إيرادات كبيرة للبلد بالإضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من المصانع التي تعتمد في مدخلاتها على المواد المنتجة في هذا المشروع، وهي الحبيبات عالية الكثافة وواطئة الكثافة وغيرها من المنتجات البتروكيمياوية".

وأشار إلى، أن" هناك توجها حكوميا في مشاريع الأسمدة، حيث إن العراق يمتلك الغاز الطبيعي للمادة الأولية لصناعة الأسمدة وهناك مشاريع لإعادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية"، مبينا، أن" العراق يمتلك ثاني احتياطي بالعالم بحدود 9 مليار طن من الصخور الفوسفاتية والاحتياطي الأول بالعالم من الكبريت بأكثر من 900 مليون طن".

وأكد، أن" العراق ماض قدما في هذه الصناعات والصناعات التحويلية المعتمدة على منتجات هذه المشاريع العملاقة".

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