خام برنت يرتفع دولارين للبرميل في العقود الآجلة

2023/05/08 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الإثنين، دولارين للبرميل في العقود الآجلة.وسجلت أسعار خام برنت صباح اليوم 1.63 دولار أو 2.16 بالمئة إلى 76.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:09 […]

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