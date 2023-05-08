لقاء مع القيادات الشابة من 17Generation: قصة نورا التويجري

2023/05/08 | 17:51 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتمي نورا التويجري لعضوية 17Generation، وهي شراكة تجمع بين سامسونج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الشباب حول العالم للإسهام في الأهداف العالمية.وتفكر نورا التويجري كثيراً في مستقبل المملكة العربية السعودية، مستقبل تكون فيه الاستدامة جزءاً من الحياة اليومية.ويحدوها إيمان راسخ أن بلدها والعالم، سيصل إلى هذه الغاية، بفضل شغف وطاقة جيلها.وتقول هذه […]

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