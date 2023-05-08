النزاهة تعلن إعادة عـقار مساحتـه دونمان لبـلديَّة الحلـة وضبط (3) متهمين بالاستيلاء عليه

2023/05/08 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة

(5) مُتَّهمين مُتورّطين بحالات ابتزازٍ

واستيلاءٍعلى عقاراتٍ عائدةٍ للدولة،

وتعقيب المعاملات في محافظات ميسان

وبابل وبغداد.

بيان للنزاهة قال إن "فريق عمل مكتب

تحقي

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