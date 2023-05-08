خطط وعقود لا تحل مشكلة الكهرباء.. دعوات متجددة لتكرار لتجربة

2023/05/08 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب ومتخصصون بالطاقة الحكومة إلى

الاقتداء بالتجربة المصرية عبر تعاقدها

مع شركة سيمنز، التي حلت أزمة الكهرباء

وحولت مصر إلى دولة مصدرة للطاقة خلال

سنوات قليلة، بدلا العقود الكثيرة التي

لن توفر للع

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