تفعيل الدفع الإلكتروني.. هل يثق المواطن بالمصارف العراقية؟

2023/05/08 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع التوجه الحكومي لاعتماد نظام الدفع

الإلكتروني، وصدور توجيهات مستمرة بهذا

الشأن، يبرز السؤال حول ثقة المواطنين

بالمصارف في ظل الإشكالات التي أثيرت

مؤخرا وفرض عقوبات على بعضها، وهنا أكد

متخصصون ومستشا

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