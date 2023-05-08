بمتابعة الكترونية للهواتف المسروقة.. اعتقال عصابة حقائب نسائية في ذي قار

2023/05/08 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة مختصة بسرقة الحقائب النسائية، مشيرة الى انه تم التوصل اليهم عبر متابعات الكترونية على الهواتف المسروقة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مكافحة إجرام ذي قار تلقت بلاغا من إحدى النساء في مدينة الناصرية حول تعرض حقيبتها للسرقة وبداخلها جهاز هاتف نقال ومبلغ من المال من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية".

واضافت انه "لأهمية الحادث وجه قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني بتشكيل فريق عمل باشراف مدير المكافحة وضباط تحقيق أكفاء ومفرزة المعلومات".

واكد قائد الشرطة أنه "بعد متابعة المتهمين وتحركاتهم ومراقبة الروابط الالكترونية الخاصة بالهاتف النقال وبموافقات قانونية تم مداهمة منازل المطلوبين والقاء القبض عليهم كل من المتهم (م.س.ج) والمتهم (ع.م.خ) والمتهم (ح.غ.ك)"، مشيرا الى انه "بعد مواجهتهم بالأدلة والبراهين المتوفرة ضدهم اعترفوا بارتكاب 4 جرائم سرقة تضمنت حقائب يد نسائية باستخدام دراجة نارية".

وأكدوا باعترافاتهم أن "الحقائب كانت تحتوي على هواتف ومبالغ مالية"، مبينا انه "دونت أقوالهم بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استنادا إلى المادة ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".

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