المرور تعلن رفع المطب من شارع المطار باتجاه المنطقة الخضراء

2023/05/08 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، عن رفع المطب من شارع مطار بغداد باتجاه المنطقة الخضراء.

وذكر بيان لاعلام المديرية تلقته (بغداد اليوم) أنه "وبالتنسيق مع قائد الفرقة الخاصة، تم رفع المطب من شارع المطار بأتجاه المنطقة الخضراء من اجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".

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