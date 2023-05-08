7 علامات على البشرة قد تعني أنك مصاب بمرض السكري

2023/05/08 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهور بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة الشعور بالحكة خاصة على الذراعين.

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