ديالى تسجل اعلى نسبة استخدام للطاقة البديلة

2023/05/08 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، الاثنين، تسجيل محافظة ديالى اعلى نسبة اقبال على الطاقة النظيفة من قبل مزارعي المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد في ديالى رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن”الجفاف وقلة الطاقة دفعت بعض المزارعين صوب استخدام الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية”.

وأضاف التميمي، ان” الاقبال على الطاقة النظيفة من قبل مزارعي ديالى خلال 2023 هو الأعلى”.

وأشار الى ان” الاتحاد يستعد لرفع مطالبه الى الحكومة من اجل دعم المزارعين بقروض مالية ميسرة لشراء منظومات توليد الكهرباء من اشعة الشمس”.

وتابع التميمي، ان”اعتماد تقنيات حديثة في توليد الطاقة يعكس الحاجة لتجاوز ازمات الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة”.

وتعاني اغلب المناطق الزراعية في ديالى من انطفاء الكهرباء لساعات طويلة وتضرر مصالحها بسبب عدم القدرة على تشغيل المضخات.

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