2023/05/08 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

اليوم الاثنين، (5) مُتَّهمين مُتورّطين

بحالات ابتزازٍ واستيلاءٍ على عقاراتٍ

عائدةٍ للدولة، وتعقيب المعاملات في

محافظات ميسان وبابل وبغداد.

وذكرت دائرة التحقيقات

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