2023/05/08 | 18:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YTld49l2_VE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع قانون الضمان والتقاعد للعمال على جدول أعمال البرلمان .. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع قانون الضمان والتقاعد للعمال على جدول أعمال البرلمان .. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).