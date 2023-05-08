احدها لتصدير النفط... ثلاثة أرصفة متطورة تدخل الخدمة في البصرة

2023/05/08 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، أن ثلاثة أرصفة متطورة ستدخل الخدمة قريبا، مبينة أن أحدها يخصص لتصدير النفط.وذكرت الوزارة في بيان أن "مشاريع القرض الياباني في مرحلتها الثانية، تشتمل على إنشاء ثلاثة ارصفة"، موضحة أن "الاول يخصص لتصدير المشتقات النفطية، بطول 340 مترا، وبعرض 20 مترا، ويقع في ميناء خور الزبير، وهو الرصيف الاطول في تاريخ شركة الموانئ".واضافت ان "هذا الرصيف يحتوي على أذرع لتحميل المشتقات النفطية ـ يابانية الصنع ـ وهي مزودة بنظام سلامة متطور جدا، ويستخدم لأول مرة في المنطقة، اضافة الى وجود منظومة اطفاء تعمل بشكل أوتوماتيكي، في حالة نشوب حرائق ".تابعت ان "الرصيفين الآخرين يقعان في ميناء أم قصر، واحدهما سيكون بطول 250 مترا، وعرض 30م، وسيستخدم لرسو وصيانة الحفارات والقطع البحرية، ويقع على بعد 4 كم شمال شرق ميناء ام قصر، بالقرب من رصيف الصيادين"، مبينة أن "هذا الرصيف سيكون بتصميم انشائي مختلف عن بقية الارصفة، ومخصصا لصيانة الحفارات".وزاد البيان، ان "الرصيف الثالث سيكون بطول 300 متر، مكون من خمس دعامات رسو وربط، وهو مخصص لرسو الحفارات البحرية، اضافة الى ابنية وورش ومنظومات اطفاء حديثة واذرع تحميل المشتقات النفطية، واعمال كهربائية وميكانيكية".وذكر البيان، ان "الشركة المنفذة للعمل هي شركة متسوبيشي اليابانية (Mitsubishi Corporation) مع مقاوليها الثانويين شركتي جالك (Calik Enerji) وشركة كاب إنشاءات (Gap inssat) التركيتين."ونبه الى ان "المشروع سيعمل بنظام تعاقد عالمي، يستند على الوثائق القياسية، ويضمن توزيع حدود الحقوق والمسؤوليات بشكل متوازن بين الاطراف المتعاقدة، وان المشروع تتم ادارته من قبل كادر الشركة العامة لموانئ العراق بدور رب العمل تعاقديا، بينما سيقوم كادر الشركتين الاستشاريتين اليابانيتين المتحدتين نيبون كويي واورينتال كلوبال (NKOC) بدور المهندس المقيم".واختتم بيان الوزارة، بان "نسبة انجاز العمل في المشروع بلغت 100%، وان هذه الارصفة بصدد التسليم والاستلام، وسيتم بعد ذلك ادخال الارصفة والمنشآت والابنية في مرحلة التشغيل قريبا".

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