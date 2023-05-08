عقوبات أوروبية جديدة تطال شركات صينية تتعامل مع روسيا.. وبكين تلوح برد

2023/05/08 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستركز على كيفية قطع السبل الفعالة لموسكو لتجاوز أي عقوبات أوروبية حالية.

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