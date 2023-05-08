2023/05/08 | 18:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية : وضعنا اللمسات الأخيرة لتمكين العملية التعليمية بالتكنولوجيا في لندن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/08 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية : وضعنا اللمسات الأخيرة لتمكين العملية التعليمية بالتكنولوجيا في لندن) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية : وضعنا اللمسات الأخيرة لتمكين العملية التعليمية بالتكنولوجيا في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).