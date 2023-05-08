بالفيديو.. الخطوط الجوية تعلن عن تطبيق خطة متكاملة لخدمات الأمتعة

2023/05/08 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت ادارة الخطوط الجوية العراقية، عن تطبيق خطة متكاملة لخدمات الأمتعة.

وخصصت شركة الخطوط الجوية، رقماً لخدمة العملاء (5511).

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