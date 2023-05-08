2023/05/08 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس شبكة الاعلام العراقي، أمراً بنقل ئيس وأعضاء مجلس الأمناء الى مفاصل أدنى داخل مؤسسة شبكة الاعلام بعد قرار مجلس النواب بإنهاء تكليفهم.

ووفق الأمر الإداري لرئيس الشبكة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه فأنه تقرر نقل (جعفر محمد ونان) من مجلس الأمناء (رئيساً) الى جريدة الصباح بصفة (محرر) ونقل (محمد سلام عبد) من مجلس الامناء الى مراسل بالقناة الاخبارية ونقل علاء هادي عبود الى إذاعة جمهورية العراق بصفة (مقدم برامج)".

يشار الى ان رئاسة مجلس النواب وافقت في 30 نيسان الماضي على استقالة رئيس مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي ونائبه وثلاثة أعضاء في المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انهاء تكليفهم.. نقل رئيس ومجلس الأمناء الى محرر ومراسل (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انهاء تكليفهم.. نقل رئيس ومجلس الأمناء الى محرر ومراسل (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).