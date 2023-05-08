2023/05/08 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل احد الفنادق وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقاً اندلع داخل احد فنادق منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد".

واضاف المصدر، ان "فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، واخلاء جميع النزلاء، دون تسجيل اي اصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع داخل احد فنادق منطقة البتاوين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع داخل احد فنادق منطقة البتاوين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).