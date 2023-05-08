2023/05/08 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الإثنين، إنقاذ 20 نزيلا بينهم أطفال وإخماد حادث حريق داخل فندق وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ 20 نزيلاً بإخماد حريق داخل فندق وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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