بلاسخارت للحكيم: الأمم المتحدة متفائلة للوضع في العراق

2023/05/08 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت الممثلة الأممية بالعراق جينين بلاسخارت، اليوم الإثنين، أن الأمم المتحدة المتفائلة للوضع في العراق.وقال الحكيم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “تضافر جميع الجهود من أجل إدامة حالة الاستقرار […]

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