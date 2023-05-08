"اليوم ندرك التهديدات".. فلوريدا تحظر على الصينيين امتلاك أراضيها

2023/05/08 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حاكم ولاية فلوريد رون ديسانتيس، صباح الإثنين، قانونا يهدف إلى مكافحة نفوذ الحزب الشيوعي الصيني بحظر شراء أو حيازة العقارات من قبل المؤسسات والشركات والمواطنين الصينيين، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

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