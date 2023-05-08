السيد عمار الحكيم يكشف الملفات التي تمت مناقشتها مع جنين بلاسخارت

2023/05/08 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد عمار الحكيم : تضافر جميع الجهود من أجل إدامة حالة الاستقرار التي يشهدها العراق ، والمشهد السياسي العراقي والإقليمي، ملفات كانت حاضرة في لقائنا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت .دعونا لإقرار الاستحقاقات التشريعية بما يسهم في خدمة المواطن كما أبديا ارتياحنا لحالة التجاوب الإقليمي ورسائل التهدئة المتبادلة بين فرقاء المنطقة، وبيّنا أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامجها الانتخابي على وفق الأولويات المحددة،أيضا استمعنا من السيدة بلاسخارت إلى رؤية الأمم المتحدة المتفائلة للوضع في العراق نظرا لما يشهده من هدوء واستقرار في الظرف الراهن .

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