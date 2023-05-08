إيران تعدم شخصين شنقا بتهمة إهانة الإسلام وحرق مصحف

2023/05/08 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت إيران شخصين شنقا، الاثنين، بتهمة إهانة الإسلام وحرق نسخة من المصحف، حسبما أفادت وكالة أنباء (ميزان) التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

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