السوداني: نينوى تشكل عراقاً مصغّراً حاضناً للمكونات المتنوّعة

2023/05/08 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، محافظة نينوى بـ"العراق المصغر الحاضنة لكل المكونات".

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم) ان السوداني استقبل "اليوم الاثنين، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة نينوى وجرى خلال اللقاء استعراض الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي لمحافظة نينوى، وأبرز المشكلات التي تواجه عملية إعمارها، فضلاً عن مناقشة جملة من الملفات الأساسية، التي تتعلق بتنفيذ مشاريع خدمات البنى التحتية، والبرامج التي تساعد على نهضتها".

وأكد السوداني "خصوصية محافظة نينوى، فهي تشكل عراقاً مصغّراً حاضناً للمكونات المتنوّعة".

وأشار إلى "ما تشهده المحافظة اليوم من حالة تعافٍ بعد سنوات من طرد عصابات داعش الإرهابية، وواجب الدولة تنفيذ خططها وبرامجها من أجل تغيير واقعها نحو الأفضل، عبر إقامة المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطن، فضلاً عن معالجة العديد من الملفات التي تساعد في تعزيز استقرار المحافظة وتحقيق الأمن الاجتماعي لأبنائها".

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