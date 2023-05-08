مجموعة مسلحة تطوق مركز شرطة في بغداد لإخراج معتقل ينتمي لها

2023/05/08 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بتطويق مجموعة مسلحة لمركز شرطة في بغداد بسبب اعتقال أحد المنتمين لها.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"مجموعة مسلحة تقود عجلات سوداء اللون اقدمت على تطويق مركز شرطة الشعب بغية اخراج شخص تابع لهم تم اعتقاله من قبل شرطة المركز".

وأضاف "الا ان المجموعة لم تتمكن من إطلاق سراح المعتقل وغادرت المكان دون حادث يذكر".

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