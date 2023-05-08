2023/05/08 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولات مع مختصين لإستعراض رؤى نوعية في قضايا تُهم المجتمع التخطيط: عالجنا 60 بالمئة من المشاريع المتلكئة ديالى ـــ سلام الشمري بغداد – رحيم الشمري عالجت وزارة التخطيط، 60 بالمئة من المشاريع المستشفيات المتلكئة ، مشيرة الى وجود 500 مشروع من المشاريع المتلكئة، الى جانب 7 الاف مشروع قيد التنفيذ.وقال المتحدث بأسم الوزارة، عبد […]

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