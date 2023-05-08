2023/05/08 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولات لنقل تجارب دولية حديثة في إدارة الموارد المائية العراق يحث إيران على تعزيز إمدادات الطاقة وتقاسم ضرر الجفاف بغداد – ابتهال العربي حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له، على تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية وتقاسم ضرر الجفاف.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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