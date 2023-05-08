2023/05/08 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملامح القديمة لمدينة أربيل ..كتاب باللغة الكردية اربيل – فريد حسن صدرت الطبعة الاولى من كتاب باللغة الكردية عن الملامح الاثرية القديمة لمدينة اربيل بمئة صفحة من القطع المتوسط عن المديرية العامة للمكتبات العامة في اقليم كردستان لعام 2023اشتمل على وصف تاريخي ومعلومات ثرة عن الاماكن والاحياء التاريخية لاربيل والتي في غالبيتها وكما يقول […]

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