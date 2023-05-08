وزير العمل لنبيه بري: زيارتنا إلى لبنان تأتي لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب المهني

2023/05/08 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يلتقي نبيه بري ويؤكد على تعضيد العلاقة مع لبنان ومجالات التعاون المشترك بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، الموافق 8-5-2023 مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان والتأكيد على تعضيدها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، يرافقه بذلك وزير العمل اللبناني السيد مصطفى بيرم.وشدد السيد الأسدي […]

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