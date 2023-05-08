بعد الموازنة..السوداني يعد حزمة من الإقالات تشمل الوزارات والهيئات

2023/05/08 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد حصل على الضوء الأخضر من الكتل السياسية لاقالة المسؤولين المقصرين، لافتا الى أهمية منح فرصة للوزراء بعد تشريع الموازنة لملاحظة مدى نجاحهم وفشلهم في إدارة الوزارات.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “المنهاج الذي وضعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والميثاق الذي اتفقت عليه الكتل السياسية قبل تسنم السوداني دفة الحكم يعطيه الفرصة لبناء دولة حقيقية قادرة على تخطي الفخاخ التي كانت توضع لها سابقا”.

وأضاف، ان “السوداني منح فرصة للوزراء والمحافظين والمدراء العامين لممارسة أعمالهم ومن ثم تقييمهم، واليوم نلاحظ ظهور وجبة أولى من المسؤولين المقصرين حيث تم اقالتهم وبانتظار وجبات أخرى”.

وبين ان “من الانصاف منح فترة للوزراء من اجل انتظار تشريع الموازنة بهدف ملاحظة ما سيقومون به من اعمال في وزاراتهم كي يكون هناك رأي اخر لرئيس الوزراء في حال فشل او نجاح الوزارة”، مؤكداً ان “الكتل السياسية منحت السوداني الضوء الأخضر من اجل اجراء التغييرات التي يجدها مناسبة”.

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