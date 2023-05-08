نادٍ إيطالي يبدي رغبته في ضم العراقي زيدان إقبال

2023/05/08 | 20:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان إقبال يحضر في قائمة تين هاغ بشكل دائم (ماثيو بيترس/ Getty)

يملك المنتخب العراقي لكرة القدم في الوقت الحالي العديد من المواهب الصاعدة التي تمثل أندية في الدوريات الكبرى، وعلى رأسهم زيدان إقبال، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ورفض الهولندي إريك تين هاغ إعارة اللاعب العراقي في فترة ما قبل الموسم، بسبب إيمانه بإمكانياته، ليدخل بعدها دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وخلال حوار عبر برنامج "المايسترو"، الذي يعرض على قناة "العهد" العراقية، أكد غانم عريبي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الأحد، أن نادي جنوى الإيطالي أبدى رغبته في ضم الدولي العراقي في الميركاتو الصيفي القادم، في الوقت الذي لم يقدم فيه عريبي تفاصيل أكثر حول الموضوع.

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وتطرق أيضا إلى تفاصيل انضمام اللاعب لمنتخب شباب العراق في مونديال الأرجنتين القادم، مؤكدا أن إقبال يرغب بشدة في الحضور مع كتيبة عماد محمد، لكن إدارة نادي مانشستر يونايتد وضعت القرار بيد المدرب تين هاغ.

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