مصدر: انهاء القطيعة بين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني جاء بتدخل السوداني

2023/05/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، ان انهاء القطيعة بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، تم بتدخل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبناءً على الطلب الذي تلقاه من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قام بالتوسط وأجرى اتصالات بين قيادات الحزبين".

وأضاف أن "وساطة السوداني نجحت، بعد أن جرى اتصال بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، كمل جرى اليوم اجتماع هو الأول منذ أشهر بين رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني".

وأشار إلى أن "الوساطة نجحت كذلك بإنهاء قطيعة الاتحاد الوطني وسيعود فريقه الوزاري بقيادة قوباد طالباني لجلسات مجلس وزراء الإقليم خلال الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، لبحث الوضع السياسي في إقليم كوردستان والمنطقة، وتم الاتفاق "على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية".

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