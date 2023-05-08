اعتقال 12 متهمًا بالمخدرات و

2023/05/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 12 متهما بجريمة الدكة العشائرية والمخدرات وحيازة اسلحة غير مرخصة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن الجهود الأمنية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية لتأمين حماية قواطع المسؤولية، تمكّنت قوة ‏‏من اللواء الثاني عن طريق ‏تنفيذ إحدى ‏الممارسات الأمنية من إلقاء ‏‏القبض على 3 متهمين في منطقة ‏‏(النهروان)".

واضافت انه "تم ضبط بحوزتهم مادة كرستال المخدرة تقدر ٢٠ غرام مع بايبملوث للتعاطي، كما تمكنت قوة من اللواء الاول من إلقاء القبض على ثمانية متهمين قاموا بإرتكاب جريمة الدكة العشائرية واطلاق العيارات النارية في منطقة (حي الأمين) وبحوزتهم بندقية كلاشنكوف، فيما ألقت قوة من اللواء الثالث من خلال تسيير الدوريات في الازقه الفرعية القبض على متهم يحمل سلاح مسدس غير مرخص، تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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