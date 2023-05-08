2023/05/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، المرحلة التي وصلتها فيما يتعلق بالموازنة وموعد البدء بالتعديلات.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب حتى اللحظة لم يصل الى مرحلة التعديل على قانون الموازنة من خلال اجراء مناقلات في أبواب الصرف وغيرها من التعديلات".

وبين كوجر ان "مجلس النواب مازال حتى الان يناقش ويدرس قانون الموازنة مع الجهات الحكومية، ولهذا هو يحتاج لمزيد من الوقت لاجراء دراسة شاملة بعد انتهاء الاجتماعات مع الوزراء والمحافظين، ثم سيكون هناك تعديلات وفق ما تم دراسته ومناقشته"، مشيرا الى ان "تمرير الموازنة ربما سيكون نهاية الشهر الحالي، ونحتاج الى مزيد من الوقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف المرحلة التي وصلت اليها الموازنة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف المرحلة التي وصلت اليها الموازنة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).