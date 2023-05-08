مصر: جدارية على مبنى حكومي تثير جدلاً.. ما السبب؟

2023/05/08 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت جدارية على مبنى تابعة لهيئة التأمين الصحي في مصر جدلا واسعًا، ما دفع المسؤولين إلى إزالتها، بعد تعليقات رأت أن اللوحة تحمل دلالات غير لائقة.

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