"استجابة لسلوك خطير من طائرة روسية".. "الناتو" يرفع تأهب وحداته

2023/05/08 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الإثنين، إن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف رفعت حالة التأهب عقب تصادم كاد يقع يوم الجمعة بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت في دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

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