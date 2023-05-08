2023/05/08 | 21:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- سنجار نشرت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قضاء سنجار شمال غرب العراق ارتكبها تنظيم داعش ابان سيطرته على القضاء عام 2014.و قالت المنطمة انها تلقت إخطارًا من مديرية شرطة سنجار بتحديد موقع مقبرة جماعية جديدة في مركز قضاء سنجار / غرب الفندق السياحي، و توجهوا في الحال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قضاء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).