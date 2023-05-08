خطاب الكراهية وحرية الرأي

2023/05/08 | 21:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن شنكالي لقد إهتم القانون الوضعي والمستمدة من قوانين السماء السمحاء بحقوق الإنسان ووضعه من أولوياته باعتبار الانسان أعلى قيمة في المجتمع استنادا”للآيةالكريمة (ولقد كرمنا بني آدم ) من أجل المساواة ودفع الظلم عن المظلومين وتطبيق العدالة على الجميع بعيدا”عن لغة التطرف والكراهية وأن ممارسة الحقوق هذه يتطلب واجبات ومسؤوليات خاصة ويجوز إخضاعها لبعض القيود عند الضرورة …

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