2023/05/08 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الإطفاء تتأهب لتأمين موسم الحصاد وحماية رغيف الخبز قلق يساور المزارعين عقب حرائق تلتهم حقول الحنطة ببابل والديوانية المحافظات – مراسلو (الزمان) اعرب مزارعون عن قلقهم من استمرار حرائق المحاصيل الزراعية التي بدأت تزداد بشكل اعتبروه ممنهج ،لاستهداف الامن الغذائي للمواطن، وشددوا على ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات رادعة بحق كل من يحاول تهديد […]

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