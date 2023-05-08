2023/05/08 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يعيّن دفعة جديدة والبرلمان يناقش مصير المحاضرين والأجراء العشرة الأوائل يحتجّون لليوم الثالث على التوالي بغداد – قصي منذر ضيفت اللجنة المالية النيابية ، وزيرة المالية طيف سامي ، لمناقشة مصير المحاضرين والعقود في وزارات الدولة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة ضيفت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ،سامي للمرة الثانية […]

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