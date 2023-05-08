2023/05/08 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد 67 إصابة و10 وفيات بالحمى النزفيّة منذ مطلع العام بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة، 67 اصابة و10 وفيات بالحمى النزفية منذ مطلع العام الجاري وحتى الان.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس أن (الوزارة سجلت منذ مطلع العام وحتى الان 67 إصابة بمرض الحمى النزفية بضمنها 10 وفيات في […]

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