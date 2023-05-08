2023/05/08 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، اليوم الاثنين، إهتمام الحكومة بدعم الملف الرياضي،فيما أشار الى ان الرياضة باتت أسلوب حياة للكثير.وقال المبرقع في تصريح خاص لـ / المركز الخبري الوطني/،أن”الحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب: الشعب العراقي هو صاحب النجاح لبطولة خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب: الشعب العراقي هو صاحب النجاح لبطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب: الشعب العراقي هو صاحب النجاح لبطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).