2023/05/08 | 21:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q8tG780NbAg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريح حرب ونسبة عجز ٩٠٪؜ وراتبه ٤٥٠ الف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريح حرب ونسبة عجز ٩٠٪؜ وراتبه ٤٥٠ الف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).