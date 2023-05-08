برلماني: السوداني أصدر توجيها بتجهيز المواطنين بـ12 ساعة من الكهرباء الوطنية خلال فصل الصيف

2023/05/08 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو البرلمان العراقي، فراس المسلماوي، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً لوزارة الكهرباء باعتماد نظام 12 ساعة تجهيز الكهرباء الوطنية خلال فصل الصيف، مشيراً إلى الكاز سيكون "مجانياً" للمولدات الأهلية.

وقال المسلماوي، "نبشر الناس بأن رئيس الوزراء أصدر توجيهاً لوزارة الكهرباء يتعلّق بفصل الصيف، حيث طلب من الوزير توفير 12 ساعة من الكهرباء الوطنية في عموم المحافظات".

وأضاف المسلماوي أنه "سيتم توفير الـ12 ساعة الأخرى بواسطة المولدات الأهلية، التي ستوفر الحكومة الكاز لها مجانا".

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