ارتفاعات ملحوظة في أسعار الذهب بدعم من تراجع مؤشر الدولار

2023/05/08 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعات ملحوظة بتعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين؛ وذلك بعدما حققت أرباحا أسبوعية بنحو 2.00%، بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، فضلا عن هبوط عوائد السندات الأمريكية، في ظل تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة بسبب قضية تايوان، وهذا بدوره يرفع من جاذبية معدن الذهب على اعتباره ملاذ آمن.

أسعار الذهب الآن

وعلى خلفية تداولات اليوم، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 0.30% لتسجل حوالي 2,022.77 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته، سجلت العقود الآجلة لمعدن الذهب ارتفاعا بنسبة 0.27% لتصل إلى نحو 2,030.30 دولارا للأوقية.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي يرفع من جاذبية معدن الذهب

ولقد استفادت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى، وذلك على خلفية وجود علاقة عكسية بين الدولار ومعدن الذهب ، حيث يجدر الذكر بهذا الإطار، أنه بأغلب الأوقات تؤثر تحركات مؤشر الدولار الأمريكي على أسعار السلع المقومة به وبشكل خاص المعدن الأصفر، سواء هبوطا أم صعودا، وفي هذا الشأن، دعم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من صعود أسعار الذهب خلال التداولات لأنه يزيد من جاذبية اكتنازه، نظرا لأنه يقلل من تكلفة شراؤه.

وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر الدولار تراجعا بنحو 0.10% ووصل إلى مستوى 100.895 نقطة، لينعكس ذلك بالإيجاب على تداولات أسعار معدن الذهب اليوم.

انخفاض عوائد السندات الأمريكية يدعم مستويات أسعار الذهب

وأيضا، حظيت أسعار الذهب بإقبال ملحوظ أثناء تعاملات اليوم، جراء تراجع عوائد السندات الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكي لأجل 10 سنوات انخفاضا بنسبة 0.32% ووصلت إلى 3.435 نقطة، بالإضافة لتراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بحوالي 0.50% لتستقر قرب مستوى 3.8338 نقطة.



وكذلك، سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة انخفاضا بواقع 0.53% لتسجل نحو 3.742 نقطة، وهذا عزز من ارتفاع أسعار الذهب على صعيد التعاملات.

التوترات الجيوسياسية الصينية الأمريكية تزيد من قوة الذهب

وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت أسعار معدن الذهب بشكل ملحوظ على هامش تعاملات اليوم، بسبب تزايد حدة التوترات الجيوسياسية الصينية الأمريكية بسبب قضية تايوان، والتي تسببت في تزايد المخاوف بالأسواق بشأن تصاعد حدة تلك التوترات، ليدعم بذلك مستويات أسعار الذهب كونه ملاذ أمن يلجأ إليه المستمرون في ظل حالات التوترات الجيوسياسية.

وفي غضون ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين، نقلا عن وزير خارجية الصين كين جانج، بأنه التقى بالسفير الأمريكي لمناقشة طرق التعامل مع قضية تايوان، وركز وزير خارجية الصين على أنه من الضروري تحقيق الاستقرار بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، لكي يتجنوا حدوث دوامة تصعيدات، ومنع الصدامات بين الدولتين، كما يجب على الولايات المتحدة تصحيح طريقة فهمه للصين، فضلا عن احترام خطوط الصين الحمراء، والتوقف عن محاولة المساس بسيادة الصين وآمنها ومصالحها التنموية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وفيما يخص اسعار المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت عقود الفضة الفورية انخفاضا بنسبة 0.30% ووصلت إلى نحو 25.59 دولارا، في حين، سجلت أسعار البلاتين ارتفاعا بنسبة 1.25% واستقرت قرب 1,075.85 دولارا، بالإضافة لصعود أسعار البلاديوم بنسبة 1.77% لتصل إلى 1,521.75 دولارا.

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