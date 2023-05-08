طهران : ايران والعراق توصلا الى اتفاقات جيدة لحل قضايا المياه

2023/05/08 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الايراني "علي اكبر

محرابيان" : ان لجنة التعاون المشتركة

المعنية بمناقشة قضايا المياه بين

ايران والعراق، تعطلت منذ 2012، لكن

البلدين توصلا خلال العام الماضي

ولاسيما في عهد حكومة محمد شي

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