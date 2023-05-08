2023/05/08 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 08UC8qfEddQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || مطالب بالقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || مطالب بالقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).