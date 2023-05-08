شاهد بالفيديو.. عابثون يسرقون ممتلكات الشعب | أهل المدينة

2023/05/08 | 21:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PVITAtXNS0s

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