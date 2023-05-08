دائرة الإصلاح العراقية ترد على “إدعاءات” أحد منتسبيها السابقين

2023/05/08 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ردت دائرة الإصلاح العراقية، اليوم الاثنين، على الادعاءات التي صدرت مؤخراً من قبل أحد منتسبيها السابقين.وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، ان “بعض وسائل الإعلام تناولت تصريحات لمنتسب سابق في سجن بغداد المركزي المدعو (ياسر أحمد حسن ) وبصددها نود أن نبين مايلي :- ١- بناءً على توجيهات وزير […]

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