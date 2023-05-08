انقطاع الغاز الإيراني عن محطات كهرباء الجنوب.. والنفط تتدخل

2023/05/08 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لإنتاج كهرباء الجنوب، عن انقطاع الخط الإيراني المورد للغاز بشكل كامل عن المحطات" مبينة ان "عدم تسديد الديون قد يكون سبب عملية القطع".

وقال مدير عام الشركة مهدي صالح لـ(بغداد اليوم)، ان :"انقطاع الغاز أثر على محطاتنا الغازية وبالتالي فأن الغاز الموجود الوطني لا يكفي لتشغيل كل محطات الجنوب ما دعانا لتشغيل بعض المحطات بالنفط الخام".

وعن وضع الانتاج بين صالح، ان :"الوضع مستقر حاليا بالبصرة" مشيرا الى "صدور توجيهات من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني بدعم الشبكة الوطنية بأكثر من 300 ميكاواط من محطة حقل الزبير التابعة لوزارة النفط مع الأمل بزياد التجهيز إلى 400 ميكاواط".

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